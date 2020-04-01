عاصى الحلانى يكشف موعد طرح ألبومه الجديد

انتهى المطرب اللبناني عاصي الحلاني، خلال الفترة الماضية، من تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، والذي يتعاون فيه مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وقال عاصي الحلاني، إنه استقر خلال الفترة الماضية على شركة "روتانا" لتولي عملية إنتاج وتوزيع الألبوم في الأسواق في مصر والوطن العربي، مشيرًا إلى أنه وضع موعدًا مبدئيًا لطرح الألبوم للجمهور مطلع شهر أبريل المقبل.

وأضاف أن هذا الموعد من المقرر أن يتم تأجيله بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة التي تمر بها بلدان العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19"، على أن يطرح الألبوم بعد استقرار الأوضاع في الوطن العربي.

ووجه "الحلاني" نصيحة لجمهوره وهي ضرورة التزامهم المكوث في المنازل للحفاظ على صحتهم وصحة الآخرين وحصر الفيروس من الانتشار والتفشي في عدد أكبر من الإصابات، متمنيًا لهم الصحة والعافية وتخطي هذه المحنة على خير.

وتابع أن هذا الألبوم سيشهد اختلافًا كبيرًا في لونه الغنائي خاصة، أنه يحتوى على العديد من اللهجات العربية المختلفة بين اللبناني والمصري والبدوي والخليجي، وذلك من خلال 10 أغنيات مختلفة بين الرومانسي والمقسوم والحزين والدبكة، مؤكدًا أن الألبوم من المقرر أن يتضمن قصيدة وطنية بعنوان "الوطن" للشاعر الراحل عمر الفارا.

وأشار عاصي الحلاني إلى أن سر تأخير طرح الألبوم في الأسواق خلال الأشهر الماضية يعود إلى انشغاله في مشاركته كعضو لجنة تحكيم في تصوير حلقات برنامج اختيار المواهب الشهير "ذا فويس كيدز"، كما أنه كان يريد حذف بعض الأغنيات التي كان مستقرًا عليها بشكل نهائي في الألبوم، وإضافة أغنيات بدلًا منها، خاصة أن الألبوم بدأ في تسجيله منذ فترة طويلة وسوق الغناء تشهد تطورًا بشكل سريع وكبير، وبالإضافة إلى ذوق الجمهور المتغير، لافتا إلى أنه ضم أغنيات جديدة إلى الألبوم مما أدى إلى تأجيل طرحه لأكثر من مرة، مؤكدًا أن هدفه هو إرضاء الجمهور بكل أذواقه.

وأضاف أنه صور خلال الفترة الماضية عددًا من الأغنيات على طريقة الفيديو كليب في الإمارات العربية المتحدة ودبي وأبوظبي، والمقرر طرحها بالتزامن مع الألبوم.

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وعن حفلاته الغنائية، قال إنه كان هناك عدد من الحفلات الغنائية التي كان متعاقدًا عليها لإحيائها خلال الفترة المقبلة، لكن تم تأجيلها بسبب الأوضاع الراهنة بسبب فيروس "كورونا"، حيث كان من المقرر أن يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة الغردقة بمصر، بالإضافة لعدد من الحفلات الأخرى في عدد من الدول العربية.

وكان النجم اللبناني عاصي الحلاني قد أعلن عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته بمناسبة يوم عيد الأم، وكان مقررًا إقامته يوم 20 مارس الجاري في سلطنة عمان بسبب انتشار فيروس كورونا.

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