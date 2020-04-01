نجم "آراب أيدول" يرغب في الانضمام للفرق الطبية ويكشف مصير ألبومه

أكد الفنان أحمد جمال في تصريح خاص " أنه يفكر في طرح ألبومه الغنائي الجديد بعد إنتهاء شهر رمضان، ولكن من الممكن أن يحدث تغيير في الموعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

وأوضح أنه انتهى من كافة التحضيرات الخاصة بالألبوم ووضع كل اللمسات النهائية عليه ويترقب طرحه لمعرفة رأي الجمهور به .

وكان نجم "آراب أيدول" قد كشف عن رغبته في التطوع للفرق الطبية للتصدي لأزمة كورونا بعد مناشدة وزارة الصحة المصرية للشباب بالتطوع والمساهمة في التصدي لهذا الوباء العالمي .

وكتب من خلال حساباته على السوشيال ميديا :"لو الخبر ده صحيح فأنا أول واحد بطلب من الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة إني أنضم للفرق الطبية لمساعدتهم وبدون مقابل".

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وأوضح أن دراسته للصيدلة سوف تمكنه من القيام بهذه المهمة بأفضل صورة وقد نال ما كتبه إشادة من قبل جمهوره .

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