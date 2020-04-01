القاهرة – لايف ستايل
أكد الفنان أحمد جمال في تصريح خاص " أنه يفكر في طرح ألبومه الغنائي الجديد بعد إنتهاء شهر رمضان، ولكن من الممكن أن يحدث تغيير في الموعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .
وأوضح أنه انتهى من كافة التحضيرات الخاصة بالألبوم ووضع كل اللمسات النهائية عليه ويترقب طرحه لمعرفة رأي الجمهور به .
وكان نجم "آراب أيدول" قد كشف عن رغبته في التطوع للفرق الطبية للتصدي لأزمة كورونا بعد مناشدة وزارة الصحة المصرية للشباب بالتطوع والمساهمة في التصدي لهذا الوباء العالمي .
وكتب من خلال حساباته على السوشيال ميديا :"لو الخبر ده صحيح فأنا أول واحد بطلب من الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة إني أنضم للفرق الطبية لمساعدتهم وبدون مقابل".
وأوضح أن دراسته للصيدلة سوف تمكنه من القيام بهذه المهمة بأفضل صورة وقد نال ما كتبه إشادة من قبل جمهوره .
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كانت هذه تفاصيل خبر نجم "آراب أيدول" يرغب في الانضمام للفرق الطبية ويكشف مصير ألبومه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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