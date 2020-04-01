إلهام شاهين تقترح حلا لمسلسلات رمضان

عرضت الإعلامية لميس الحديدي في حلقة الأحد من برنامج "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث، رسالة الفنانة إلهام شاهين للشعب المصري، والوسط الفني.

وقالت إلهام شاهين إن البعض يتعامل مع الفترة الحالية كما لو أنها إجازة منتصف العام أو إجازة العيد، لكن الموضوع ليس مزاحا، ورجت الجميع أن يبقوا في منازلهم.

وفيما يتعلق بمسلسلات رمضان، قالت إلهام شاهين إن استمرار تصوير بعض المسلسلات يعرّض الفنانين والعاملين في الوسط الفني للمخاطر، واقترحت أن يكتفي منتجو مسلسلات الـ 30 حلقة بـ 15 حلقة تعرض في رمضان، ثم تعرض الحلقات المتبقية بعد رمضان، ودعت القنوات التليفزيونية إلى التخلي عن توقيع أي عقوبات على المنتجين في هذه الحالة، لأن الظروف خارجة عن إرادة المنتج.

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