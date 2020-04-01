"كورونا" يجبر إليسا على تأجيل الألبوم الجديد

القاهرة - لايف ستايل
قررت المطربة اللبنانية إليسا تأجيل موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد وذلك بسبب الظروف الوقائية من فيروس كورونا ومكوث أغلب سكان دول العالم في منازلهم والتي ادت إلى وقف تحضيرات الألبوم لحين استقرار الاوضاع في البلاد.
وقال مصدر مقرب من إليسا، إنها كانت من المفترض أن تطرح الألبوم في الأسواق خلال مطلع شهر يونيو المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المقبل إلا إنها اضطرت إلى تأجيل موعد طرحه لحين إشعار آخر.
وأضاف المصدر أن ألبوم إليسا الجديد والذي لم تستقر على اسمه حتى الأن من المقرر أن يكون مزيجًا من الأغنيات باللهجة المصرية واللبنانية حيث من المقرر أن يضم الألبوم 20 أغنية حتى الأن.
وتتعاون إليسا في هذا الألبوم مع عدد كبيرمن الشعراء والملحين والموزعين الموسيقيين ومنهم الشاعر بهاء الدين محمد والملحن محمد رحيم، ورامي جمال ومدين، وأحمد زعيم، وأحمد عبد السلام، ووسام عبد المنعم، وملاك عادل، ومحمد يحيى، وأمير طعيمة.
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