أنغام وأصالة تحييان حفل وزارة الثقافة على يوتيوب

تقدم وزارة الثقافة المصرية حفلين غنائيين مطلع الشهر المقبل، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، دعما لقرارات الدولة بمكوث الشعب في المنازل للحد من فيروس كورونا "كوفيد- 19".

ومن المقرر أن تعرض الوزارة حفلين غنائيين لكل من المطربة السورية أصالة نصري يوم 2 أبريل المقبل، وللمطربة أنغام يوم 9 من نفس الشهر، ويبدأ الحفلان في تمام الساعة التاسعة مساء، تحت شعار "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك".

وكانت القناة الرسمية لوزارة الثقافة قد بثت، خلال الأيام الماضية، العديد من العروض والحفلات الفنية، منها حفل غنائي للمطرب التونسي صابر الرباعي، وعمر خيرت، وعلي الحجار، ومدحت صالح، وعرض "الليلة الكبيرة" لفرقة أوبرا وأوركسترا القاهرة، ومسرحية "قهوة سادة" لمركز الإبداع للمخرج خالد جلال.

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