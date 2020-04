وفاة بطل سلسلة «حرب النجوم» بعد يومين من إصابته بكورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: توفى نجم سلسلة "حرب النجوم – Star Wars"، أندرو جاك، عن عمر يناهز 76 عاماً؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (Covid-19)، حيث تدهورت حالته الصحية بعد نقله إلى مستشفى "سانت بيتر"، التي تقع خارج عاصمة لندن، ووفاته داخلها بعد 48 ساعة.

وأكد مدير أعماله جيل ماكولو، لصحيفة "مترو* البريطانية، أن "جاك" قد عانى في أيامه الأخيرة من الأثار الجانبية لفيروس كورونا، وأضاف أنه من المحتمل عدم إقامة جنازة للراحل، الذي لم يتمكن من التحدث إلى زوجته جابريل روجرز قبل وفاته؛ بسبب وضعها داخل الحجر الصحي في أستراليا.

وكشف "ماكولو" في بيان، صدر صباح اليوم، الأربعاء، عن علاقة الحب القوية التي جمعت بين النجم الراحل جاك وزوجته، قائلاً: " لم تستطع أن تقول وداعاً بسبب إجبارها على العزلة الذاتية بأستراليا في الأسبوع الماضي".

ومن جانبها، نشرت زوجته جابريل روجرز عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة للنجم الراحل وعلقت قائلة: " يؤسفني أننا فقدنا اليوم هذا الرجل".

Advertisements

وتابعت "تم تشخيص أندرو جاك بالفيروس التاجي، عندما دخل المستشفى قبل أقل من 48 ساعة في ضواحى لندن، ولم يكن يشعر بأي ألم ، ثم رحل في سلام وهو يعلم أن عائلته كانت معه".



سادت حالة من الحزن الشديد على وسائل التواصل الإجتماعي بعد موت جاك، وصرح وكيله ماكولو، بأنه غارق في رسائل الراحل، التي أرسلها له محبيه من كل مكان؛ قائلين: "لقد فقد مجتمعنا واحدًا من أكثر الأصوات سطوعًا ووضوحًا".

يُعد الممثل الراحل أحد أشهر مدربي اللهجات، حيث قام بتدريب أصوات كل من الممثلين روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث، وأشتهر بدور الرائد "كالوان إمات" في سلسلة "Star Wars"، وفيلم "ملك الخواتم – Lord of the Rings"، وشارك في عدة أفلام مثل " The Force Awakens " و"The Last Jedi"،

جدير بالذكر أن "جاك" كان يشارك في فيلم "The Batman" القادم، من بطولة النجم روبرت باتينسون، الذي توقف إنتاجه في 14 مارس قبل الإصابة بالفيروس، وتدرب على أدائه جيداً وكان يعمل بكامل طاقته، وفقاً لوكيله "ماكولو".