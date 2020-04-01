شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة HBO تأجل عرض مسلسل نيكول كيدمان The Undoing لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO عن تأجيل مسلسلها الجديد، The Undoing، لأجل غير مسمى، دون الكشف عن سبب واضح وراء ذلك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، ولكن طرحت الشبكة اثنين من الفيديوهات الترويجية للعمل الجديد الذى كان مقررا أن يصل إلى الشاشات 10 مايو المقبل، على أن يتضمن الموسم الأول من العمل 7 حلقات تطرح متتالية.

المسلسل الجديد من بطولة الممثلة العالمية نيكول كيدمان، والممثل العالمى هيو جرانت، جنبا إلى ايدان الكسندر، إسماعيل كروز كوردوفا، ماتيلدا دي أنجيليس، مايكل ديفين، نوما دومزويني، نوح جوبي، ليلي رابي، إدجار راميريز، دونالد ساذرلاند، فالا تشن.

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وتدور أحداث المسلسل الدرامى حول جريس ساشز "نيكول كيدمان"، التى تعيش الحياة بمفردها كما أردتها لنفسها، وهى طبيبة ناجحة، لديها زوج مخلص وابن صغير يذهب إلى مدرسة خاصة فى مدينة نيويورك، ولكن بين ليلة وضحاها تفتح فجوة فى حياتها، مع موت عنيف، وزوج مفقود، وغيرها من الأحداث الرهيبة ومن هنا تبدأ جريس رحلتها.

وأعلنت شبكة HBO أنها تطورعرضًا يستند إلى لعبة "The Last of Us"، حيث تعمل الشبكة على إنتاج مسلسل تليفزيونى مقتبسًا من اللعبة، علاوة على ذلك، يبدو الأمرمطمئنًا إلى حد كبيرأن نيل دراكمان هو من صنع اللعبة، وأن كاتب السيناريو والمخرج الأمريكى كريج مازن، الذى أخرج "تشرنوبيل" فى HBO، هوالذى سيعمل أيضًا على مسلسل "The Last of Us".

"The Last of Us"، واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شهرة فى كل العصور، تحكى قصة جويل، الأب المطلق الذى تحول إلى مهرب مع ماضٍ مأساوى، والمكلف بتهريب فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، تدعى إيلى عبر الولايات المتحدة بعد نهاية العالم، ويناضل الاثنان للبقاء على قيد الحياة فى عالم يعانى من الوجدان الذى دمره تفشى مرض فتاك يحول الناس إلى وحوش قاتلة، على غرار الأرواح "المصابة" فى فيلم الرعب الكلاسيكى " 28Days Later".