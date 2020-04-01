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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة موسيقى الجاز رونى والاس بسبب فيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا عازف البوق المشهور، لموسيقى الجاز والاس روني، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد القاتل، في المركز الطبي لجامعة سانت جوزيف بولاية نيو جيرسي الأمريكية.
وأكدت ليديا ليبمان، المستشار الإعلامى لرونى، خبر وفاته، لموقع CNN، إذ قالت "أشعر بالحزن لتأكيد وفاة عازف البوق وأسطورة الجاز والاس روني (59 عامًا) بسبب مضاعفات كورونا المستجد، هذا الصباح، وتتطلع العائلة إلى تكريم والاس ومساهماته الموسيقية بمجرد أن يحدث هذا الوباء".
العازف العالمى والاس روني
وأضافت ليبمان: "العمل مع والاس كان وسيظل أحد أعظم الامتيازات في حياتي، لقد كان شرفًا لي أن أمثله وأن أكون جزءًا من عالمه الموسيقي. لا يمكنني حتى البدء في التعبير عن مقدار افتقاده له وموسيقاه".
وكان البيت الأبيض قد تنبأ بحوالي 100.000إلى 240.000 حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب جائحة الفيروس التاجي، ليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها علماء فرقة العمل هذه التوقعات القاتمة.
لكن قالت الدكتورة بيركس إن النموذج لا يفترض أن كل أمريكي يفعل كل ما يفترض أن يفعله، "لذا يمكن أن يكون أقل من ذلك".
وأضاف خبير الأوبئة انتونى فاوتشى: "أملنا هو تقليل ذلك قدر الإمكان". الأرقام هي "ما نحتاج إلى توقعه ، لكن هذا لا يعني أن هذا ما سنقبله".
قال ترامب بلهجة أكثر كآبة فى الإحاطة اليومية حول كورونا ،أمس الثلاثاء "سنمر بأسبوعين شاقين للغاية" "سيكونان أسبوعين مؤلمين للغاية."
وأضاف أنه سيكون هناك "ضوء في نهاية النفق". سنرى الأشياء تتحسن "فجأة" مثل " الضوء".
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