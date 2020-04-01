شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يؤجل طرح ألبومه الجديد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان السعودى رابح صقر الانتهاء من ألبومه الجديد، وكان مقرر أن يطرحه في الوقت الحالى ولكن الظروف التي يمر بها المجتمع من إنتشار فيروس كورونا، لذلك قرر تأجيله حتى مرور تلك الأزمة على خير.

وغرد رابح صقر في حسابة الرسمي في "تويتر"، قائلا: "جمهوري الحبيب أولًا أحبكم وثانيًا الألبوم جاهز وراح نختار الوقت المناسب لطرحه، الظروف الحالية صعب طرح أي عمل... خليك في البيت".



رابح صقر

وكان الفنان السعودى قد أحيا 11 يناير الماضى حفلا غنائيا تحت عنوان "ليلة صقر الأغنية الخليجية" على مسرح الفنان محمد عبده بالرياض، ضمن فعاليات "شتاء الرياض"، واستقبل الجمهور رابح صقر بالترحيب الشديد والتصفيق الحار فور ظهوره على المسرح.

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وخلال الحفل أقيم مزاد علنى على الهواء على عود الفنان رابح صقر، وبيع بمليون ريال سعودى أمام الجمهور فى السعودية والوطن العربى، وعزف رابح صقر على العود أهم أعماله، ومنها "أنت ملك"، و"النجم البعيد"، و"على كيفك"، و"الصمت"، كما عزف عليه أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله "والله فاضي" وغيرها من الأغانى الخالدة.

وقال رابح عن عوده، "هذا العود يعتبر من أصدق أصدقائى، ولحنت به أجمل ألحانى، وهو غالٍ عليّ، وظل يرافقنى طوال مسيرتى الفنية منذ عام 2014، وكلى ثقة أن من سيحصل عليه سيكمل ما بدأته".

ويٌعتبر الفنان رابح صقر أحد أشهر وأبرز مطربى المملكة والخليج والعالم العربى، ونجح خلال مسيرته الفنية الرائعة فى تحقيق شعبية كبيرة فى المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين وهو يتمتع بموهبة فذة وحسن مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجماً ساطعاً واسماً كبيراً فى عالم الفن.