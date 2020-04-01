شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا..إلغاء فعاليات مهرجان CMA Fest لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي مهرجان 2020 CMA Fest إلغاء فعالياته وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم، فقد أعلنت جمعية الموسيقى الريفية " Country Music Association " في بيان جاء فيه : " إننا لا نستطيع إقامة الحدث هذا العام بسبب وباء كورونا " .

فقد كان من المقررإقامة مهرجان " CMA Fest " لعام 2020 من الفترة بين 4 يونيو إلى 7 يونيو في ناشفيل ، و التي تعرف انها عاصمة الموسيقى الريفية في العالم .

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وجاء في البيان : " بعد مناقشات متأنية ، واتباع أحدث التوجيهات من السلطات ، من المؤسف أن نعلن أن مهرجان CMA Fest لن يقام في عام 2020 ، سواء كنت تخطط لحضور مهرجان CMA للمرة الأولى ، أو أنك حضرت مرات عديدة طوال الـ 48 سنة الماضية ، نحن نعلم مدى خصوصية هذا المهرجان لعشاق موسيقى الريف في جميع أنحاء العالم و أن العديد من الناس سيشعرون بخيبة أمل من هذا القرار ، وبما أن العالم لا يزال متأثر بشكل كبير بانتشار فيروس كورونا " COVID-19 " ، فلا يمكننا أن نخاطر بصحة و عافية جماهيرنا و فنانينا وموظفينا ومجتمع موسيقى الريف ".