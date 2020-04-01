شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا وجاى زد يعملان على التصدى لفيروس كورونا.. اعرف ايه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرعت مؤسستا ريهانا وجاي زد معا بمبلغ ضخم و ذلك من أجل دعم جهود الإغاثة ضد انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم ، و حسب موقع " جاست جيرد " أن المبلغ وصل 2 مليون دولار .
فقد أشار موقع " رولينج ستون " أن مؤسستي النجمين ستقدم التبرعات من أجل تقديم المساعدة لعدد من الفئات، وهم العمال غير الموثقين والسجناء والمشردين والمسنين، وأطفال العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية .
وأشار الموقع أن أبرز المؤسسات التي ستحصل علي التبرع " ACLU " وهي مؤسسة غير ربحية مهمتها الدفاع والحفاظ على الحقوق والحريات مضمونة إلى كل شخص في هذا البلد بموجب الدستوروقوانين الولايات المتحدة ، كذلك يذهب جزء من التبرع لـ (NYIC) هي منظمة شاملة تعمل علي الحفاظ علي حقوق المهاجرين واللاجئين في جميع أنحاء نيويورك .
"في أوقات الأزمات، من الضروري أن نتجد معا كمجتمع واحد لضمان حصول الجميع علي احتياجاته، وخاصة الأكثر ضعفا ، و المقصود الاحتياجات الأساسية: المأوى والصحة والتغذية والتعليم"، وهو ما أكدته جلوريا كارتر ، والدة جاي زد و المدير التنفيذي لمؤسسته في بيان ، و استكملت قائلة : " الطريقة الوحيدة للتغلب على هذا الوباء هي الحب و العمل " .
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