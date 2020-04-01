شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخلافات مع زوجته.. قصى خولي يحتفل بعيد ميلاده بصحبة ابنه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان السورى قصى خولى متابعيه بفيديو جديد، له خلال احتفاله بعيد ميلاده ويظهر به وهو يحمل نجله، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، وذلك بعد الخلافات التي حدثت مع زوجته التونسية مديحة الحمداني مؤخرا، حيث علق علي الفيديو قائلا : " صارو 44 سنة يا بابا بس بوجودك اختلف معنى السنين وشفت نورك بحياتي".



قصى

وتابع :" في مثل فارسي بِقول من ليس له ولد ليس في عينيه نور.. وانت نور عيوني يا ابني".

وكان قصي خولى، برر السبب الذي دفعه إلى عدم إعلانه زواجه من التونسية مديحة الحمداني، والحديث المتأخر عن ولادة ابنه، إن حياته الشخصية ملكه، وأنه أخفى تلك الأخبار بسبب تفضيله لأن تبقى حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، وهو ما اتفق عليه مع زوجته منذ البداية، وذلك قبل قيامها بتهديده أنها ستفضحه في حال قال المزيد من الأكاذيب حولها وحول طفلهما.

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وقال قصى خلال البرنامج الذى استضافته به الفنانة ميساء المغربي على قناة "دبي"، إن الطفل هوالرابط الذي يحافظ على العلاقة، واكتفى بقول: "ان شاء الله ابني ما بيبعد عن عيني ثانية"، وذلك في تعقيبه على سؤال يتعلق بمكان عيش ابنه في حال حصول طلاق بينه وبين زوجته.

وحول ولادة ابنه "العميد" أو "فارس"، قال الفنان السوري إن تلك اللحظة كانت أحلى وأغلى لحظة في حياته، وأن كل شيء في حياته تغير للأجمل والأفضل عندما أصبح أبا، مشيرا إلى أن ابنه هو توأم روحه.

وقال خولى فى تصريحات صحفية له:" ردى هو أن هذه السيدة هى زوجتى وأم ابنى ولها كل الاحترام والتقدير..ولكن لن أخوض فى وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة''.

وأثارت مديحة الحمداني، الجدل فى أول ظهور لها، حيث كشفت من خلال فيديوعن الظلم التى تتعرض له هى وطفلها بسبب قسوة زوجها وكذبه وإهماله لهما.

وقالت مديحة فى الفيديو: "عيب عليكم، تتحدثون عنى وعن ابنى وأنتم لا تعرفونى عيب عليكم تسيئون لابنى طفل صغير (بيبي) حرام وعيب على قصى الذى وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى، أنت تعرف شو عاملت فينا من القهر و الظلم".