شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين: تحياتى لكل الفنانين والفنيين اللى بيشتغلوا فى الظروف الصعبة دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة نسرين أمين تحية لكل الفنانين والعاملين معهم المستمرين فى تصوير أعمالهم رغم المخاطر التي تحيط بهم فى الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :" تحياتي وتقديري لكل الفنانين والفنيين اللى بيشتغلوا في الظروف الصعبة بالعالم، سواء خلف أو أمام الكاميرا.. وربنا يحفظنا".







نسرين امين

وتشارك نسرين أمين فى مسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث انتهى فريق العمل من تصوير ثلاثة أسابيع من الأحداث، التى تدور حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

Advertisements

والمسلسل بطولة خالد النبوى، ومحمود حميدة، وريهام حجاج، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسي، ومحمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين عدد آخرمن الفنانين وخلال أحداث المسلسل، تتخرج ريهام حجاج من الجامعة الأمريكية، ثم تتزوج من محمود حجازى، ثم يعملون سوياً في إحدى الشركات الكبيرة التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

"لما كنا صغيرين" البطولة المطلقة الثانية للفنانة ريهام حجاج فى الدراما التليفزيونية والأولى لها فى شهر رمضان، حيث قدمت أولى بطولاتها خارج شهر رمضان بمسلسل "كارمن" من 60 حلقة والذي تم عرضه فى شهر فبراير العام الماضي وشارك فى بطولته محمد كيلاني وعمرالشناوي وشيرين وولاء الشريف وهاجر أحمد وعمر الشناوى وأحمد حلاوة وتأليف سامح مجدى وإخراج حسين شوكت.

ويشهد المسلسل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحى" تأليف هانى سرحان وإخراج بيترميمى عام 2017 حيث ظهر فى أول 7 حلقات فقط، كما يعد "لما كنا صغيرين" العمل الثالث فقط لمحمود حميدة فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم "ميراث الريح" عام 2013 وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه الفنى الطويل.