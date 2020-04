شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة جوليا باترز بطلة Once Upon a Time In Hollywood تقص شعر والدها بسبب الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الطفلة جوليا باترز والتي شاركت في فيلم Once Upon a Time In Hollywood فيديو لها من خلال موقع انستجرام قامت فيه بقص شعر والدها وذلك لكسر الملل في وقت الحظر المنزلي إضافة الي حمايته من الذهاب الي الحلاق وهو الفيديو الذي لاقي تفاعل كبير من جمهورها علي موقع إنستجرام خاصة وأنها لم تكن مفيدة بشكل كامل ولم تستطع إتمام مهمتها بنجاح كبير وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون. ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثام. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو. Advertisements

