أحمد داوود يحتفل بـ" عشر سنين جواز": "أم العيال يا عشرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان أحمد داوود، بعيد زواجه من الفنانة علا رشدي، ونشر صورتين تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة، يا أم العيال يا عشرية، ويارب دايما مستحملين بعض، ويارب يخليكي ليا ولميلا ودوزي، ودايما مطلعين عينيكي، وعقبال العمر كله مع بعض إن شاء الله، عشر سنين جواز".

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال أحمد داوود مسلسل "مملكة إبليس" الذي عرض مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، ومن إخراج احمد خالد موسى.