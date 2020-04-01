إحداهن هاجرت لإسرائيل وآخر رحل في سن صغيرة.. فنانون لم يحققوا شهرة أشقائهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في عالم الفن، هناك أسماء أشقاء لامعة، حققوا شهرة ونجاح كبير، وأبرز هذه الأمثلة سعاد حسني وشقيقتها نجاة، الفنان حمدي غيث وشقيقه الفنان عبدالله غيث، الفنان محمد فوزي وشقيقته الفنانة هدى سلطان، وأمثلة أخرى لا تنسى، حقق كل منهم نجاحا كبيرا.

إلا أن هناك أسماء لامعة من النجوم، يعمل أشقائهم بالوسط الفني، لكنهم لم يحققوا شهرة أشقائهم، وأبرز هذه الأمثلة:

شادية وعفاف شاكر

عفاف شاكر دخلت الوسط الفني قبل شقيقتها النجمة شادية، إلا أنها اعتزلت الفن في سن مبكرة، ولم تحقق النجاح المرجو، على الرغم من موهبتها، وتزوجت "عفاف" من النجم الكبير كمال الشناوي، وانفصلا بعد عدة سنوات.

هدى سلطان وهند علام

على الرغم من تشابه ملامحهما، إلا أن النجمة هدى سلطان تفوقت على شقيقتها "هند"، ولم تحقق الأخيرة نجاح أشقائها محمد فوزي وهدى سلطان، وشاركت في أفلام منها "اديني عقلك"، و"ليالي الحب".

نجمة وسيرينا إبراهيم

دخلت "سيرينا" الوسط قبل شقيقتها "نجمة إبراهيم"، ولكنها لم تحقق شهرتها، فقد قدمت أدوارا ثانوية في عدد من الأفلام منها "دنانير"، "كله إلا كدة"، وغيرها، وفي عام 1954 قررت الهجرة لإسرائيل بصحبة زوجها، وعلى الرغم من محاولتها لإقناع شقيقتها بالهجرة إلا أن "نجمة" رفضت رفضا قاطعا.

شكري وصلاح سرحان

الفنان صلاح سرحان، دخل الوسط الفني قبل شقيقه، إلا أن وفاته في سن صغيرة جعلت شهرة شقيقه تتفوق عليه، ومن أبرز ما قدم فيلم "الشموع السوداء"، كما أن موهبة "شكري" واختياراته وتنوعه فيما يقدم، جعله واحدا من أهم نجوم السينما، كما تفوقت نجوميته على شقيقه الأصغر "محسن"الذي اشتهر في سنوات عمره الأخير.

محمد ومجدي صبحي

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النجم محمد صبحي، هو الشقيق الأكبر للفنان الكبير مجدي صبحي، الذي شاركه في عدد كبير من الأعمال، وعلى الرغم من وموهبته الكبيرة إلا أنه لم ينل حظ كبير من الشهرة التي نالها شقيقه، الذي يعتبر من أهم الفنانين في تاريخ المسرح العربي.

أنغام وغنوة

الفنانة الراحلة غنوة، هي الشقيقة الصغرى للنجمة أنغام، وقدمت غنوة عددا من الأغاني ولكنها لم تحقق النجاح المرجو وقتها، كما شاركت في مسلسل "الأب الروحي"، وجاءت وفاتها منذ عامين لتشكل صدمة كبيرة لمحبيها، ولكن رغم مشاركتها في أعمال فنية، لكن تظل أنغام نجمة من أهم نجمات جيلها.

ياسمين ووائل عبدالعزيز

لم يحقق الفنان وائل عبدالعزيز نجاح شقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، فالأخيرة تعتبر واحدة من نجمات الصف الأول، وشارك "وائل" في عدد من الأعمال منها "كلبش"، و"فوق السحاب".

كوكي وروبي

كوكي هي الشقيقة الصغرى للفنانة روبي، وشاركت كوكي في عدد من الأعمال منها "أبو العروسة"، "ونوس"، ولكنها لم تحقق نفس شهرة ونجاح شقيقتها.

عمرو ومحمد رجب

لم يحقق الفنان عمرو رجب، نفس شهرة ونجاح شقيقه الفنان محمد رجب، وشارك في عدة أعمال منها "الأخ الكبير"، "فوق السحاب"، "النبطشي"، وغيرها.

أمير وإلهام شاهين

الفنانة أمير شاهين هو الشقيق الأصغر للنجمة إلهام شاهين، التي تعتبر من أهم النجمات في تاريخ السينما المصرية، لكن لم يحقق "أمير" نفس النجاح التي حققته شقيقته.