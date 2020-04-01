أيمن بهجت قمر: "اللهم اجعل شهر عيد ميلادي خيرًا على الكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعرب الشاعر أيمن بهجت قمر، عن أمنيته بأن يحمل شهر أبريل الخير لمصر والعالم.

وكتب "قمر" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر :"اللهم اجعل شهر أبريل -شهر عيد ميلادي- شهر خير على الكل، وعلى مصر وعلى العالم كله ومسلسل فلانتينو يا رب".

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وعلق -في "تغريدة"- الملحن وليد سعد، قائلا: "يا رب يا أيمن، وكل سنة وأنت طيب مقدمًا، وتحقق كل إللي بتتمناه".

أيمن بهجت قمر يشارك في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "فلانتينو" بطولة النجم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، ومن إخراج رامي إمام.