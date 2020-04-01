محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، صديقته الفنانة سارة الدرزاوي، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 28.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كل سنة وإنتِ طيبة يا سارة يا سكرة، ومعلش مالقتش صورة فحطيت نفسي مكان دكتور يحيى الفخراني، ويارب يا ساسو تحققي كل اللي بتتمنيه في حياتك يارب".
من ناحية أخرى، شارك محمد عبدالرحمن في بطولة فيلم "لص بغداد"، الذي عرض مؤخرا في السينمات.
والفيلم من بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبدالرحمن لسارة الدرزاوي: "مالقتش صورة فحطيت نفسي مكان يحيى الفخراني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.