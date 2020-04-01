محمد عبدالرحمن لسارة الدرزاوي: "مالقتش صورة فحطيت نفسي مكان يحيى الفخراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، صديقته الفنانة سارة الدرزاوي، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 28.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كل سنة وإنتِ طيبة يا سارة يا سكرة، ومعلش مالقتش صورة فحطيت نفسي مكان دكتور يحيى الفخراني، ويارب يا ساسو تحققي كل اللي بتتمنيه في حياتك يارب".

من ناحية أخرى، شارك محمد عبدالرحمن في بطولة فيلم "لص بغداد"، الذي عرض مؤخرا في السينمات.

والفيلم من بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.