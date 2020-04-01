تراند اليوم : "أصالة" تفاجئ الجميع بفيديو مؤثر: قررت الإلتزام في الصلاة



فاجأت الفنانة السورية أصالة نصرى، جمهورها بفيديو مؤثر نشرته من داخل الحجر الصحي المنزلي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكشفت "أصالة" في الفيديو، عن سبب تعرض عينها لـ"رفة"، مشيرة إلى أنها عانت فى بداية أزمة "كورونا" من صدمة كبيرة بعد الاعتياد على نظام حياة ملىءِ بالسفر والحفلات، وهو الأمر الذى جعل إحدى عينيها تصاب بـ"رفة"، وذلك لأن الحالة النفسية للإنسان تؤثر بشدة على العينين ومن الممكن أن تحدث رجفة أو رعشة في جفن العين السفلي أو العلوي.

وأضافت: أمارس الرياضة فى البيت وخارج المنزل وقررت أنى ألتزم فى صلاتى بشكل كبير"، مشيرة إلى أنها أصبحت تفكر في حياتها بشكل آخر، مؤكدة أنها بالوقت الحالى تعيد ترتيب حياتها وتصنع أحلى ذكريات لتقربها من أولادها بشكل أكبر.

وأوضحت أنها كانت فى البداية غير قلقة بشأن أزمة كورونا وكانت تعتبر أنها دور برد والناس بتضخم الأمور، لكن فيما بعد اكتشفت مدى خطورته وقررت التعامل معه بشكل آخر.

وتلقت أصالة العديد من التعليقات الإيجابية حول الالتزام بصلاتها، ودعا لها الجمهور بالثبات والتوفيق في حياتها.