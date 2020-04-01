تراند اليوم : إصابة "مهند" التركي بفيروس كورونا

تناقلت صحف محلية تركية، أنباءً عن إصابة الفنان التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" المعروف عربيًا باسم "مهند"، بفيروس كورونا، عقب نقله إلى المستشفى ليلة أمس.
وقالت الصحافة التركية، إن "كيفانش" كان قد شعر بالتعب في ليلة الماضية وتم نقله إلى مستشفى "ليف" في اسطنبول وتم ادخاله إلى المستشفى، وذكرت ابعض الصحف الاشتباه باصابته بفيروس كورونا.
ومن المعروف أنه يقضي وقته مع زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر في الحجر المنزلي في كوخ اشتراه حديثا بعيدا عن مدينة اسطنبول لمدة أسبوعين، وجاء قراره بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في العالم ومنها بلاده تركيا.