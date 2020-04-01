تراند اليوم : محاكمة عاجلة لفنانة مصرية "ادعت إصابتها بكورونا"

تقدم محامي مصري، ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 18213 لسنة 2020، اتهم فيه المطرب المصرية إيناس عز الدين، بالإساءة لسمعة مصر، وتكدير السلم والأمن المجتمعي، عقب ثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا، مطالبًا بإحالتها إلى المحاكمة العاجلة.

وقال محفوظ في بلاغه، إن المطربة إيناس عز الدين، ادعت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك"، وجاء فيه أن مستشفي حميات إمبابة بها بعض الآفات والحشرات وعدم توافر الأجهزة والأدوية لمكافحه فيرس كورونا بالمستشفى.

وأشار المحامي، إلى أن هذا التصرف يهدف إلى هدم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحه الوباء العالمي، مبينًا أن الفيديو “ساهم في استغلال القنوات المعادية لمصر في الإساءه لسمعة مصر، وتكدير السلم والأمن المجتمعي، في وقت كان على تلك المطربه أن تحسب حساب تصرفاتها وأننا في وقت لابد أن نتحد فيه جميعًا مع الدولة ومؤسساتها”.

وطالب المحامي، سرعه التحقيق مع المطربة إيناس عز الدين، وتطبيق مواد الاتهام، مقدمًا إسطونه مدمجه بالفيديو المشار اليه، وطالب بتقديم المطربة لمحاكمه عاجله.

وأضاف في نص بلاغه، أن المطربة ستواجه عقوبة تصل إلى السجن المشدد والغرامه، أذا كان ذلك بغيه الإضرار بسمعه مصر أو مركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها.

وكانت الفنانة نشرت الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي ظهر فيه "بورص" معها في الغرفة، وقالت في الفيديو وهي تصور "البورص":" للأسف أنا مش لوحدي في الغرفة معايا الضيف ده والموضوع مش كويس أبداً وبحاول التزم ضبط النفس على قد ما أقدر ولكن هتحاسب قدام ربنا لو سكت".

وتابعت الفنانة المصرية :"ويؤسفني إني زي ما بشكر في مجهودات وزارة الصحة والحكومة الملحوظة جداً والمحترمة جداً في الأزمة إني برضوا أقول إن مستشفى حميات إمبابة غير صالحة لاستقبال حالات أو اشتباه في حالات وفيه ضعف كبير في الموارد فيها ومش ذنب العاملين فيها أبداً هما شغالين على قدر الموارد اللي في المستشفى، ملحوظة دي غرفة درجة أولى بفلوس يعني مش مجاني ربنا يكون في عون المجاني".

وتابعت :" نداء مني أنا المواطنة إيناس محمد عز الدين إلى السيد وزير الصحة، كلنا رأينا الفترة الماضية قرارات الحكومة و جميع الوزارات للتصدي لوباء ضرب العالم أجمع وجميعنا أشدنا بدور الحكومة المصرية والإجراءات المتبعة والتي أحدثت تحولا كبيرا فجأة في سياسة إدارة الأزمة في مصر والجميع لمس المجهودات المبذولة ومن الممكن أن يكون هناك مستشفيات كثيرة مجهزة لاستقبال حالات الكورونا واشتباه حالات الكورونا".

واستطردت :" ولكن مستشفى حميات إمبابة خارج التصنيف نهائياً غير مجهزة بالموارد اللازمة و العاملين بها كان الله في عونهم يعملون على قدم وساق في إطار حدود الموارد المسموحة لهم ولكن النقص والعجز كبيررر جدا، منذ أمس وأنا بنفس الكمامة لم تتغير منذ أكثر من 17 ساعة لا يوجد جوانتي لا يوجد مطهرات لا يوجد صابون الحمام لا يوجد كحول هناك نقص وعجز في المواد طبية ومواد علاجية غير موجودة".



