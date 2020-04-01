تراند اليوم : تغريدة مؤثرة من نانسي عجرم: "يارب لا نعلم ما القادم"



فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، بتغريدة مؤثرة، بسبب الظروف التي يمر بها العالم ومنها بلدها لبنان، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

ووضعت نانسي عجرم نفسها وعائلتها في الحجر الصحي المنزلي، بستجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في لبنان.

وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة مؤثرة قالت فيها:" يا رب نحن لا نعلم ما القادم، لكننا نضع حياتنا بين يديك ونثق أنك معنا ترعانا وتحمينا".

وتفاعل آلاف المتابعين مع دعائها، عبر صفحتها داعين أن تمر الأزمة على خير وأن يحفظ الجميع.

وكانت نانسي عجرم شاركت في مبادرة "سقف" للطاقم الطبي اللبناني بنشرها فيديو مع زوجها فادي الهاشم هي تقوم بالتصفيق من شرفة منزلها تحية لجيوش الزي الابيض الذين يواجهون فيروس كورونا.

ولا تزال قضية تورط زوجها الدكتور فادي الهاشم المعروفة بقضية "قتيل فيلا نانسي عجرم"، تنظر أمام القضاء اللبناني.

يا رب نحن لا نعلم ما القادم، لكننا نضع حياتنا بين يديك ونثق أنك معنا ترعانا وتحمينا🙏🏻 — Nancy Ajram (@NancyAjram) April 1, 2020

— Nancy Ajram (@NancyAjram)