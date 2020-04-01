تراند اليوم : قرار مفاجئ لابنة "هيفاء وهبي" والسبب غامض

قررت ابنة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وقف مشاركاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أرجعته إلى "ظروف خاصة" من غير أن تكشف عن تفاصيلها.

وكتبت في رسالتها الأخيرة قبل تعليق حساباتها "بيأسفني خبركن إن رح أقفل حساباتي بالسوشيال ميديا لظروف خاصة.. كنت كتير معكن شارك يومياتي وكل شيء بحبو معكن كنتو جزء كتير مهم من حياتي بحبكن ورح اشتقلكن كتير".



لكن البعض ذهب إلى اعتبار أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون "كذبة إبريل" السنوية التي اعتاد البعض إطلاقها في هذا التوقيت. لكن حساباتها لا تزال حتى الآن مغلقة.

وزينب فياض هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول نصر فياض، ابن عمتها الذي تزوجت منه في التسعينيات، وانفصلت عنه بعد إنجاب ‏ابنتهما الوحيدة عام 1993.‏