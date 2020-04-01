تراند اليوم : ممنوع من دخول بلاده.. فيديو| نجل فنان مصري شهير مشرد في شوارع المغرب



كشف نور نجل المطرب المصري الراحل محمد عبد المطلب، عن أنه يعاني من التشرد بعد طرده من مسكنه الذي يقيم فيه بدولة المغرب، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا.

وقال في مقابلة تلفزيونية، إنه يقيم في المغرب منذ 12 عامًا، وإنه ممنوع من دخول مصر، وأشار إلى أن أحد الأصدقاء المغاربة أعطاه شقة في بناية سكنية يملكها، وتوفي بعدها، وظل يقيم فيها لمدة 12 عامًا.

وأشار "نور" الذي يقيم في مدينة الدار البيضاء إلى أنه طيلة تلك السنوات كان يعيش بكل الود والحب مع أهل المغرب، ويحبهم ويحبونه، قبل أن يتفاجأ بموقف زوجة صديقه الراحل الذي أعطاه السكن قبل وفاته بقدومها ومعها آخرون لطرده من الشقة.

وتابع متحدثًا عن معاناته: "جاءت حرم المرحوم وأخرجوني من الدار دون مراعاة لصحتي أو سني الكبير أو الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. أخرجوني بلا رحمة، آخر ما كنت أتخيله أن يكون في مشكلة بيني وبين عائلة المرحوم الذي أكرمني لسنين طويلة".

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وتوجه "نور" بالمناشدة إلى ملك المغرب محمد السادس، بأن يشمله بعطفه ورعايته وأن يأمر بتوفير مسكن له، قائلاً: "أنا بكل اعتزاز وتقدير اسمحوا لي أن أجرؤ أن اطلب من سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس إنه يشملني بعطفه ورعايته ويشوف لي سكن في ظل الظروف الصعبة اللي فيها البلاد وإني معنديش سكن.. الشعب المغربي أكرمني طوال السنين اللي قعدت فيها".

وقال إنه لن يعود إلى مصر وسيقضي بقية حياته في دولة المغرب، التي يتمنى أن يموت على أرضها، "لن أبارح البلاد هنا إلا إلى قبري".



ونور مولود عام 1940 هاجر إلى المغرب منذ أكثر من 20 عامًا ولا يستطيع العودة إلى وطنه بسبب مشكلات فى تجديد بطاقة الرقم القومى وجواز السفر.



