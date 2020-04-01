السوبرانو علياء الباسوسي تغني رد عليا وحلو لأحمد الشوكي

بدأت السوبرانو وعازفة التشلو علياء الباسوسي البروفات النهائية لقصيدتي "رد عليا" و"حلو" من أشعار وموسيقي أحمد الشوكي.
وقالت "علياء الباسوسي" إنها تغني قصيدة "رد عليا" وهي أول قصيدة "مهرجانات" تحمل قيمتها الفنية المدهشة وفكرتها واحساسها الجديد، كماتغني كذلك قصيدة "حلو"لأحمد الشوكي.
وأكدت الباسوسي أن تجربتها مع الفنان أحمد الشوكي تحملها مسئوليات كبيرة نحو الإبداع، وأنها ستواصل التعاون معه خلال الفترة المقبلة.
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