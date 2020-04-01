شاهد.. إيناس عز الدين لمنتقديها: محدش يحب يطلع تريند بالشكل ده

حرصت الفنانة إيناس عز الدين على الرد بعد الهحوم الشديد التي تعرضت له عقب اعلان اصابتها بفيروس كورونا المستجد وكشف التحليلات عن سلبية النتائج، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".



وسردت إيناس عز الدين عبر فيديو على صفحتها تفاصيل عودتها من المغرب يوم 14 مارس الماضي واختلاطها مع حالة إيجابية تم الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد في الطائرة.



كما كشفت إيناس عن تفاصيل ماحدث معها عقب