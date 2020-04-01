حرصت الفنانة إيناس عز الدين على الرد بعد الهحوم الشديد التي تعرضت له عقب اعلان اصابتها بفيروس كورونا المستجد وكشف التحليلات عن سلبية النتائج، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وسردت إيناس عز الدين عبر فيديو على صفحتها تفاصيل عودتها من المغرب يوم 14 مارس الماضي واختلاطها مع حالة إيجابية تم الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد في الطائرة.
شعورها بأعراض فيروس كورونا المستجد وتواصلها مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة وسرعة الاستجابة وإرسال سيارة إسعاف لنقلها لاقرب مستشفى حميات، فيما تحدثت أيضا عن فترة تلقيها العلاج في مستشفى امبابة للحميات حتى فترة خروجها من المستشفى بعد اعلان سلبية نتيجة تحليلها.
كما كشفت إيناس عن تفاصيل ماحدث معها عقب
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إيناس عز الدين لمنتقديها: محدش يحب يطلع تريند بالشكل ده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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