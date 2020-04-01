الليلة.. انطلاق قناة الأطفال روتانا kids



تنطلق قناة الأطفال "روتانا kids"، وذلك ضمن سلسلة قنوات روتانا، اليوم الأربعاء الموافق من 1 أبريل.

يشار إلى أن روتانا KIDS من المقرر أن تقدم العديد من الأعمال اللغة

العربية الفصحى، فإلى جانب البرامج التي أنتجت باللغة العربية، تمّ أيضاً دبلجة الأعمال الأجنبية التي اختارتها القناة بعناية كبيرة لمشاهديها الصغار.الجدير بالذكر أن أبرز البرامج التي سيتم تقديمها خلال قناة روتانا KIDS ( عالم سمسم- صغار ستار- موغلي فتى الأدغال - مغامرات ماهر - تنانين كاسلون - أبطال الكرة الحرة - العوده الى الجزيره الكنز) وغيرها.