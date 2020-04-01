الليلة.. انطلاق قناة الأطفال روتانا kids

العربية الفصحى، فإلى جانب البرامج التي أنتجت باللغة العربية، تمّ أيضاً دبلجة الأعمال الأجنبية التي اختارتها القناة بعناية كبيرة لمشاهديها الصغار.
تنطلق قناة الأطفال "روتانا kids"، وذلك ضمن سلسلة قنوات روتانا، اليوم الأربعاء الموافق من 1 أبريل.
يشار إلى أن روتانا KIDS من المقرر أن تقدم العديد من الأعمال اللغة
الجدير بالذكر أن أبرز البرامج التي سيتم تقديمها خلال قناة روتانا KIDS ( عالم سمسم- صغار ستار- موغلي فتى الأدغال - مغامرات ماهر - تنانين كاسلون - أبطال الكرة الحرة - العوده الى الجزيره الكنز) وغيرها.
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