الليلة.. الموسيقى الدرامية المصرية والعالمية ومسيرة صلاح مرعي على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

تتواصل أمسيات المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك، يبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فى التاسعة مساء اليوم، الأربعاء الأول من أبريل. من أبريل.

حفل لأوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف يضم مجموعة من أعمال الموسيقى الدرامية لأشهر وأهم الأفلام السينمائية المصرية والعالمية. لأشهر وأهم الأفلام السينمائية المصرية والعالمية. يعقبه فيلم تسجيلى عن الفنان صلاح مرعى أحد أعظم مهندسي الديكور السينمائى يروى مسيرته وأهم الأعمال التى صمم ديكوراتها وباتت أيقونات فى تاريخ السينما المصرية.

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