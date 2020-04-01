إيناس عز الدين تردّ بعد خبر إصابتها بالكورونا

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ​إيناس عز الدين​ فيديو توضح فيه للجمهور من المنزل بعد مغادرتها المستشفى ودافعت به عن نفسها بعد أن تعرضت لهجوم بعد ظهور التحاليل وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاملت مع الأمر بحسن نية وعفوية.

وقالت إيناس فى الفيديو، إننها بعد عودتها من المغرب بأسبوع تلقت اتصالا من شخص يطمئن على حالتها الصحية، مؤكدا لها أن هناك حالة في الطائرة التي عادت بها من المغرب مصابة بالفيروس، مطالبا منها إذا زادت عليها الأعراض بإجراء التحاليل الطبية.

وكانت قد أعلنت عز الدين إصابتها بفيروس كورونا الأحد الماضى أثناء رحلتها الأخيرة إلى المغرب .

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