خاص الفن-هذا ما قالته منى طايع عن علاقتها بوالدتها

ميرنا وليد - بيروت - في حديث مع الكاتبة اللبنانية ​منى طايع​ عن علاقتها بوالدتها أوردت:"علاقة مريحة بالنسبة لي ومتعبة بالنسبة لها لأني كنت فتاة متمردة مشاغبة أكره الأوامر وأرفض التقاليد والأعراف وكانت تتفهمني وتتفهم طريقة حياتي وأسلوب تفكيري ولم تفرض يوما شيئا علي"

وقد وصفت والدتها بأنها سيدة هادئة مثقفة راقية.

وقالت :"أحببتها دائما ولكني اليوم متعلقة بها جدا وأحرص على أن أمضي معها أكبر وقت ممكن لأنها أصبحت في الخامسة والثمانين وأحس أن الوقت معها أصبح ثمينا جدا.

إشارة إلى أنه في رصيد الكاتبة منى طايع الكثير من الأعمال الناجحة، منها "حبيبي اللدود"، "أمير الليل"، "فارس الأحلام"، "عصر الحريم"، "أشرقت الشمس"، و"عروس وعريس"...



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