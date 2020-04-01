عاصي الحلاني يقبل تحدي راغب علامة..ويتحدى إليسا ونوال الزغبي وقصي خولي

ميرنا وليد - بيروت - في إطار حملة حماية الحيوانات في لبنان والدفاع عنها، وعدم رميها في الطرقات خوفاً من نقلها لفيروس كورونا المستجد للإنسان، نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ صوراً له برفقة كلبه.

وبهذه لخطوة لبى عاصي تحدي الفنان اللبناني ​راغب علامة​ ونقل عاصي التحدي بدوره للفنانتين اللبنايتين ​إليسا​ و​نوال الزغبي​ والممثل السوري ​قصي خولي​ .

ويستمر عدد من الفنانين اللبنانيين والعرب في هذه الحملة التي تحمي الحيوانات الاليفة من التشرد في الطرقات.

تجدر الإشارة لا يوجد حتى الساعة أي دليل على أنه من الممكن للحيوانات الأليفة أن تصاب بفيروس كورونا وأن تنقله للإنسان.





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