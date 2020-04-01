خاص بالصور- وجيه صقر ووالدته في الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - يقضي الممثل اللبناني ​وجيه صقر​ فترة الحجر الصحي مع والدته ويقول : " اتمنى ان تنتهي هذه الازمة التي نعيشها حاليا وأدعو الناس للبقاء بالبيت ، أمارس حياتي اليومية بالبيت مع والدتي، واحضر الكثير من الاطباق كالتبولة والأرز على دجاج ومعكرونة وغيرها الكثير ، أتمنى الا تطول هذه الأزمة ، لنبقى متفائلين ومن الضروري أن نبقى بالبيت ، فالجلسة مع الأهل لا يمكن ان تتكرر ويمكن ان نعيش الناحية الايجابية من الموضوع وان نقضي اكبر وقت ممكن مع العائلة".

وكان قد تحدث وجيه صقر عن عيد الأم موجهاً تحية لوالدته وقال :"أوجه تحية لكل شخص لديه أمّ ولا تزال على قيد الحياة، وأطلب منه أن يهتم بها لأن وجودها بركة في البيت وهي الدنيا بأكملها، فهي من تعبت علينا منذ أن كنّا صغارا، وهي التي حرمت نفسها من أمور كثيرة لأجلنا. في هذا العيد نتذكرها ونوجه لها تحية إحترام قبل أي شيء آخر، فهي لا تنتظر منا هدية، بل تنتظر منا الاحترام بشكل أساسي".