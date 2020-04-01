سيرين عبد النور تدعو نجوى كرم ووائل كفوري وإليسا على هذه الأطباق

ميرنا وليد - بيروت - وجه أحد المتابعين للفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ سؤالاً لها مفاده:"طب بما انو هيك هيك عم نحكي ع الاكل شو اطيب اكله عندك واختاري حدا من الوسط الفني بتعزميه عليها .... وطبعاً اذا اكله بحبها انو بجي انا كمان اذا ما عندك مانع"، فردت سيرين :"​وائل كفوري​ بعزمو على الفصوليا بحبها كتير او شيش طاوق ​نجوى كرم​ بتحب السلمون المشوي وتبولة".

وحين سؤال سيرين من قبل أحد المتابعين عن الطبق الذي ستدعو الفنانة اللبنانية ​إليسا​ إليه، فردت سيرين :"شيش برك مع رز".

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