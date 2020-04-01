هكذا تقضي نجوى كرم الحجر المنزلي وماذا قالت عن هاني شاكر؟

ميرنا وليد - بيروت - أشادت الفنانة ​نجوى كرم​ بالفنان هاني شاكر الذي يشاركها في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس سينيور وبعد أن عبر لها عن محبته ووصفها بطيبة القلب وعبر عن استعداده لتقديم ديو يجمعهما ، ردت نجوى: "هاني شاكر مدرسة فن واحساس وأخلاق".

كما أجابت نجوى عن اسئلة الجمهور مؤكدة انها تقضي الحجر المنزلي بين البيت والجيم ، كما اجابت عن بعض الأمور التي تتعلق بالاغنية التي يسمعها جمهورها أكثر في هذه الفترة قائلة عن اغنية "العمر مشوار" (بموت فيها)

يذكر أنه من المفترض أن ينطلق برنامج ذا فويس سينيور قريبا.



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