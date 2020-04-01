خاص الفن- راغب علامة يستعد لخطوة جديدة في عالم الرياضة

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 أن الفنان اللبناني ​راغب علامة​ يستعد لافتتاح جيم (نادٍ رياضي) في منطقة وسط بيروت، وذلك بعد الإنتهاء من أزمة انتشار فيروس كورونا.

وسيتسلم إدارة الجيم إبن راغب ​خالد علامة​.

والأجواء ليست بعيدة عن راغب علامة وعائلته حيث أن راغب ينشر باستمرار فيديوهات وهو يمارس الرياضة، كما أن ابنه خالد كذلك الأمر، بل وأنه يدرب والده أيضاً.

وكان قد نشر ​خالد علامة​ مؤخراً مقطع فيديو له يظهر حمله لوالدته بدلا من الأثقال الحديدية اثناء ممارسته تمارينه الرياضية، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل التزامه بالحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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