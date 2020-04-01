أخبار عن إصابة كيفانش تاتليتوغ بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نقل الممثل التركي "​كيفانش تاتليتوغ​" المعروف عربيًا باسم "مهند" الى المستشفى ليلة أمس.

وقد تناقلت الصحافة التركية خبر أن "كيفانش" كان قد شعر بالتعب في ليلة الماضية وتم نقله إلى مستشفى "ليف" في اسطنبول وتم ادخاله إلى المستشفى، وذكرت ابعض الصحف الاشتباه باصابته بفيروس كورونا.

ومن المعروف أنه يقضي وقته مع زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر في الحجر المنزلي في كوخ اشتراه حديثا بعيدا عن مدينة اسطنبول لمدة أسبوعين، وجاء قراره بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في تركيا والعالم.

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