اللبنانية يارا بو منصف إلى مسابقة ملكة جمال العالم

ميرنا وليد - بيروت - تشارك هذا العام الوصيفة الثانية لملكة جمال لبنان لعام 2018، ​يارا بو منصف​، في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2020 التي ستقام في كانون الأول/ديسمبر في الصين.

يذكر أن العام الماضي توجت الجامايكية توني آن سينغ بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019، خلال حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

يذكر أن العام الماضي لم تقام مسابقة ملكة جمال لبنان بسبب الثورة اللبنانية، وقد شاركت في السابق ملكة جمال لبنان لعام 2018 ​مايا رعيدي​ في مسابقة ​ملكة جمال الكون​، أما ​ميرا طفيلي​ الوصيفة الأولى فشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم.

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