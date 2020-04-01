خاص الفن- جهاد عقل: "هذه الرسالة التي أقدمها في شو صاير بهالكون"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث العازف الموسيقي ​جهاد عقل​ عن عمله الجديد "شو صاير بهالكون" التي قدمها تناسبا مع هذه الفترة التي نعيشها حاليا بالحجر المنزلي للحد من انتشار كورونا. ويقول جهاد في حديث خاص مع الفن: "الأغنية تناجي الله، نقول بها يا رب سامحنا. لأن الوباء الذي نعيشه بمضمونه نشعر أنه تأديب إلاهي فالكرة الارضية كلها انخبطت وشعرنا أن هنالك تدخل من الله جمدنا جميعا، فكانت الفكرة من هنا فاتصلت بصديقي الشاعر نزار فرنسيس كتبها ولحنتها وسجلتها وصورتها أنا شخصيا قمت بكل الادوار".

وتابع: "هذه الاغنية هي رسالة ليعود الناس لرب العالمين وأن يعودوا لنفسهم، شعرت أن الناس رحبت جدا بالفكرة وأحبتها لأننا فعلا نعيش لحظات صادقة مع نفسنا ولنرتدع عن بعض الامور بالدنيا، وأن نعطي الحياة حقها".

واختتم: "آلة الكمان معروفة أنها تجسد القوة وتجسد الصدمة وهذه الفكرة الاساسية بالعمل".



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