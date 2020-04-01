بروفيسور إيطالي يحسم الجدل حول إمكانية أن يصاب الشخص مرتين بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 12:55 مساءً - نشرت محطة ” بي بي سي ” مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” للبروفسيور الإيطالي ” فؤاد قانصو ” أستاذ العلوم السريرية بجامعة بريشيا يكشف من خلاله عن هل توجد إمكانية أن يصاب الشخص مرتين بفيروس كورونا المستجد أم أن جسم المتعافي يكتسب مناعة بعد الإصابة به للمرة الأولى .

فقال فؤاد قانصو أن الجسم يقاوم هذا الفيروس وينشر مضادات حيوية والتي يطلق عليها الأجسام المضادة .. وأن كل الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وتعافوا منه أصبح عندهم مضادات حيوية ومناعة ضد هذا الفيروس ولا يمكن أن يصابوا به مجددا .

وأضاف قانصو : ” لقد قيل لنا أن متعافي من كورونا عادت له الإصابة من جديد في تايلاند ولكن لا نعلم مدى صحة ذلك ونشك به لأن أي مصاب بمرض فيروسي يكتسب مناعة بعد شفائه ” .