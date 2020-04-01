شيرين نجمة مسلسل “دهب عيرة” لـ يسرا

يبدو ان النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لن تغيب عن شهر رمضان 2020، وذلك بعدما كشف برنامج “تراندينغ” أن شركة الانتاج العدل غروب أصبحت في المراحل النهائية من المفاوضات التي تجريها مع نجمة “مشاعر” لغناء شارة مسلسل “دهب عيرة” بطولة النجمة يسرا، كتابة احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز.

الفكرة لا زالت قيد التحضير والشارة ستحمل توقيع الشاعر أمير طعيمة.

فهل تحضر شيرين في شهر الصوم بعملين فنيين الأول في “دهب عيرة” للنجمة يسرا، والثاني في “2020” مع النجمين نادين نسيب نجيم وقصي خولي، خاصة بعدما ترددت معلومات عن اعتذارها عن غناء شارة “2020”، حيث قالت في أحدى تصريحاتها “نادين نجيم حبيبتي وصحبتي وعلى رأسي من فوق وشرف لأيّ فنّان إنّه يغني تتر لكن إنت ورطتيني”.

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لا شك في ان الايام المقبلة ستحسم الجدل حول الموضوع خاصة ان شهر رمضان بعد اقل من شهر وشركات الانتاج تحاول الاسراع بالتصوير لتلحق بالشهر الفضيل.

وكانت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب قد فاجأت المتابعين قبل أيام بتغريدة على حسابها عبر موقع تويتر لحثهم على المكوث في المنزل للحد من انتشار وباء كورونا، بالاضافة الى طمأنت الجمهور عن وضعها.

ويعتبر هذا التواصل هو الاول لـ شيرين بعد اغلاق كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في تشرين الاول/اكتوبر 2019، إثر الهجوم الذي تعرضت له عقب اعلان استعدادها لاحياء حفلة فنية يعود ريعها للمتضررين من الحرائق في لبنان حيث اعتبر البعض انها لم تقف الى جانب بلدها في أزمته الأخيرة.