Apr 01, 2020
بعد حوالي الثلاثة أشهر على انطلاق عرضه عبر شاشة MBC4، وصل مسلسل “سرّ” الى نهايته محققاً طوال فترة عرضه نجاحاً كبيراً.
“سرّ” استطاع ان يدخل الى بيوت الملايين بسبب عدة عناصر منها عرضه على قنوات “ام بي سي”، القصة المشوقة، أبطال العمل، كلها عناصر ساعدت بتربعه في المراكز الاولى طوال فترة بثه.
وقبل عرض آخر حلقتين من “سرّ” اليوم الأربعاء وغداً الخميس، وعدت النجمة داليدا خليل عبر “الخليج 365” الناس الذين أحبوا وتعلقوا المسلسل بأن النهاية سترضي الجميع ولكن هناك شيئاً جديدًا بانتظارهم سيشكل مفاجأة لهم. وأكدت أنها متحمسة جداً لمشاهدة آخر حلقة من “سرّ”.
المسلسل ضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو وغيرهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- هذه نهاية “سرّ” داليدا خليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.