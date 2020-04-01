خاص- هذه نهاية “سرّ” داليدا خليل

بعد حوالي الثلاثة أشهر على انطلاق عرضه عبر شاشة MBC4، وصل مسلسل “سرّ” الى نهايته محققاً طوال فترة عرضه نجاحاً كبيراً.

“سرّ” استطاع ان يدخل الى بيوت الملايين بسبب عدة عناصر منها عرضه على قنوات “ام بي سي”، القصة المشوقة، أبطال العمل، كلها عناصر ساعدت بتربعه في المراكز الاولى طوال فترة بثه.

وقبل عرض آخر حلقتين من “سرّ” اليوم الأربعاء وغداً الخميس، وعدت النجمة داليدا خليل عبر “الخليج 365” الناس الذين أحبوا وتعلقوا المسلسل بأن النهاية سترضي الجميع ولكن هناك شيئاً جديدًا بانتظارهم سيشكل مفاجأة لهم. وأكدت أنها متحمسة جداً لمشاهدة آخر حلقة من “سرّ”.

المسلسل ضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو وغيرهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.