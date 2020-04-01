نبيل شعيل يجرب فلترات إنستغرام.. هل كشف الحجر عن شخصيات النجوم الخفية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس فيديو طريفا للفنان الكويتي نبيل شعيل، ظهر به الفنان بخاصية البث المباشر وهو يجرب "فلترات" كاميرا موقع إنستغرام.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو فيما اعتقد الكثيرون أنَّ شعيل لم يكن يعلم بأنه شغل خاصية البث المباشر، كونهم لم يعتادوا على ظهوره بهذه الطريقة، ورأى آخرون أنها تجربته الأولى في المباشر لذلك بدا طريفا ومختلفا.

فيما أشار الجمهور إلى أنَّ الحجر الصحي بدأ يكشف عن أوجه جديدة في جميع الناس بمن فيهم النجوم، الذين أصبحوا يشاركون جمهورهم بفيدوهات مختلفة من داخل منازلهم وبرفقة عائلاتهم.

وجد العديد من المعلقين أن الفيديو الذي نشره شعيل طريف جدا ولا يسيء إليه بأي شكل من الأشكال، بل يكشف عن شخصية مختلفة ولطيفة للفنان، مطالبينه بالاستمرار في التواصل معهم بطريقة عفوية.

ويبدو أنَّ بعضا من رواد السوشال ميديا لم ترق لهم فكرة اتجاه النجوم الكبار إلى مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة فكاهية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يؤثر على تاريخهم الفني؛ إذ عبروا عن استيائهم مُطالبينهم بمحاولة استغلال وقتهم بأمور أخرى أو تقديم النصائح عبر هذه المواقع، لا سيّما الأسماء الكبيرة في القدر والعمر على حد تعبيرهم.

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وكان الفنان الكويتي نبيل شعيل قد أثار الجدل مؤخرا في رد له على أحد متابعيه، الذي انتقده بسبب نشره كواليس أغنيته الجديدة بطريقة ساخرة، بعدما قال المتابع إنه يجب على شعيل أن يلتفت لأمور أهم في ظل انتشار فيروس كورونا، ليرد الأخير بسؤال ساخر، أخي هل وجدت لقاحا للفيروس؟

ونبيل شعيل هو فنان كويتي شهير بدأ مشواره الفني عام 1982 من خلال ألبوم سكة سفر، ومن أكثر الأغاني التي قدمها وحققت شهرة واسعة وعرفت الجمهور به هي أغنية "ما أروعك" والتي ما زالت تحظى بنجاحٍ كبير حتى يومنا هذا.

وللفنان الكويتي 3 أبناء وهم شعيل، وعبدالرحمن، وزينة، ولا يعدّ نبيل شعيل من النجوم النشيطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه بدأ مؤخرا بالتواجد بشكل محدود جدا.

وعلى الصعيد الفني طرح الفنان الكويتي مؤخرا ألبوما جديدا حمل اسم "كبير الفن" من إنتاج شركة روتانا.