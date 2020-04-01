هل تعرضت هيا مرعشلي للخيانة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة السورية هيا مرعشلي متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام وأيضاً عبر صفحتها لرسمية والموثقة على الفيسبوك مختارات من الكتاب الذي تقرؤه وذلك بظل الحظر الصحي الذي يعيشه الجميع بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشرت مرعشلي صورة لصفحة من الكتاب، وأشارت بلون مختلف لكلمات مميزة منها أن للخيانة رائحة، ويأتي اختيار مرعشلي لهذه الكلمات من دون تفسير، فهل يا ترى هنالك مقصد من هذا الاختيار أو هو دلالة لأمر أو رسالة معينة؟

كما اختارت مقولة أخرى من الكتاب الذي تقرؤه حيث تقول "إن السبيل إلى إدراك عمل من أعمال القلب، وليس من العقل دع قلبك يرشدك أولا، وليس عقلك التق نفسك وتحدها، وسيطر بالتالي عليها بقلبك إن معرفتك نفسك ستقودك إلى معرفة الله".

واختارت أيضا من هذا الكتاب جملة طريفة عن الرجال تقول "لا شيء يذكر الرجل بالبيت مثل رائحة الخبز الطازج، ولا تذهبي لشراء الخبز، بل اصنعيه بنفسك، يا حبيبتي، فله تأثير سحري"،ف هل يا ترى مرعشلي تقصد رجل معين أم الرجال بشكل عام.

بالرغم مما نشرته مرعشلي غير أنها لم تعلن سابقاً عن ارتباطها أو أية علاقة تجمعها برجل ما وهو ما أثار التساؤلات حول حقيقة ارتباطها من عدمه.

فيروس كورونا

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وحول موضوع جائحة فيروس كورونا المستجد لم تكن مرعشلي بعيدة عن الحديث عنه حيث كتبت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على انستغرام أن المنزل يجعل الإنسان يتعرف على نفسه بالشكل الصحيح، منتقدة الكثيرين من الأشخاص الذين لا يحبون المنزل. مؤكدة أن القليل من القلق أمر جيد إذا أنقذ أرواحا من الموت.

دراما2020

من جانب آخر وحول حضورها في الموسم الدرامي المقبل لم تعلن مرعشلي عن مشاركتها بأي عمل لهذا الموسم في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء عن اعتذارها عن مسلسل "شارع شيكاغو" وهو من إخراج وتأليف محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض.

وشكل عدم مشاركة مرعشلي بأي عمل هذا الموسم صدمة لجمهورها خاصة بعد أن تألقت الموسم الفائت بمجموعة أعمال كان أولها مسلسل "مسافة أمان " وهو من إخراج الليث حجو وتأليف إيمان سعيد وإنتاج شركة ايمار الشام .

كما لعبت مرعشلي شخصية سندس في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" وهو من إخراج عامر فهد وتأليف حازم سليمان، حيث تكون سندس فتاة خضعت لرغباتها لتجد القدر قد وضعها بمنزل رجل مسن وللمصادفة تقع بحب ابن هذا الرجل وبالرغم من الظروف إلا انه يقع بحبها.

كما أطلت مرعشلي في الموسم الفائت على جمهورها أيضا من خلال مسلسل "دقيقة صمت" وهو من إخراج شوقي الماجري وتأليف سامر رضوان.