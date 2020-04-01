شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر بالحجاب وتنصح جمهورها بالبقاء فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خضعت النجمة سوسن بدر لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت سوسن بدر بالحجاب مرتديه بلوزة باللون الأسود، كما طالبت من متابعيها عدم الخروج من المنزل حتى مرور أزمة فيروس كورونا على خير، وكتبت قائلة:"يارب تكون كل الناس بخير و نخلينا في البيت علشان بلادنا و علشان ولادنا ".



سوسن بدر

السيدة الذهبية - هو اللقب الذى أطلقه الجمهور على النجمة القديرة سوسن بدر، التي استهدفت قلوب الجمهور في كل عمل تقدمه سواء سينمائياً أو درامياً، هي فنانة ذات طابع مميز، تعمل فقط من أجل اسعاد الناس الذى تعتبرهم ملاذها في الحياة، كما وصفتهم بـ "عائلتها" على حد قولها، فما بالك أن تحب عائلتك فتحاول أن تقدم كل ما هو جميل في سبيل سعادتهم .

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وتشارك النجمة سوسن بدر النجم تامر حسنى، في بطولة فيلم "مش أنا" ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدوانى، وأخرون، إخراج سارة وفيق.

كما تستعين النجمة ياسمين عبد العزيز بالفنانة سوسن بدر في مسلسل "ونحب تانى ليه"، المقررعرضه في رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، كما تقدم دورا مهما في مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، المقررعرضه في رمضان ، تأليف محمد سلسمان عبد المالك، اخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى .

يشار إلى أن سوسن بدر انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "بخط الايد" بطولة النجم أحمد رزق، والذى عرض على شاشة dmc، وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، يسرا اللوزى، وآخرون، تأليف هالة الزغندى، اخراج شيرنى عادل .