شكرا لقرائتكم خبر عن فريق برنامج CBS This Morning يعمل من المنزل بعد وفاة ماريا ميركادر بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتي عن قيام فريق عمل CBS This Morning بالعمل من المنزل في ظل تفشي فيروس كورونا في نيويورك وهو الفريق الذي يضم جايل كينج وانتوني ماسون وتوني دوكوبيل
ويأتي ذلك بعد إعلان شبكة "cbs" الأمريكية، عن وفاة مراسلتها ماريا ميركادر صاحبة الـ 54 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث توفيت أثناء تواجدها بإحدى مستشفيات نيويورك بعد أن حصلت على عطلة مرضية فى نهاية شهر فبراير الماضي.
ميركادر خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
شاركت في تغطية العديد من الفعاليات داخل وخارج الولايات المتحدة لأكثر من 3 عقود، حتى وصلت إلى مسئولة إدارة المواهب في الشبكة التلفزيونية الشهيرة.
وكان عالم أميركي بارز توقع أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 إلى 200 ألف شخص، وأن يُصاب الملايين بالولايات المتحدة.
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