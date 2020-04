شكرا لقرائتكم خبر عن عشان كورونا اتسمعت كتير .. سر ارتفاع نسب استماع Don’t Stand So Close to Me والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائية قدمتها منصة Spotify أن الفترة من 19 إلى 25 مارس، وهي الفترة التي التزم فيها معظم العالم بالبقاء في المنزل تسبب ذلك في ارتفاع نسب الاستماع إلي أغنية "Don’t Stand So Close to Me" من "The Police" ارتفاعاً في الإستماع بأكثر من 135 ٪ خلال الأسابيع الأخيرة وهي الأغنية التي تعتبر تذكير مهم للحفاظ على مسافة 2 متر من أي شخص خارج أسرتك وهي الفكرة التي تتماشي مع الوضع الذي يعيشه العالم حاليا.

وأشارت الإحصائية إلى زيادة فى الاستماع للأغنية للأسرة والأطفال معا، خاصة إن الموسيقى تساعدة الأطفال على النوم وذلك خلال الأسبوع الماضي.

أغنية "Don’t Stand So Close to Me" من ألبوم Zenyatta Mondatta وطرح في 1980 وهي للمؤلف لموسيقي ستينج.

وتقول كلمات الأغنية

Young teacher the subject

Of schoolgirl fantasy

She wants him so badly

Knows what she wants to be

Inside her there's no room

This girl's an open page

Book marking she's so close now

This girl is half his age

Don't stand so close to me

Her friends are so jealous

You know how bad girls get

Sometimes it's not so easy

To be the teacher's pet

Temptation, frustration

So bad it makes him cry

Wet bus stop, she's waiting

His car is warm and dry

Don't stand so close to me

Loose talk in the classroom

To hurt they try and try

Strong words in the staffroom

The accusations fly

It's no use

He sees her