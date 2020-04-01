شكرا لقرائتكم خبر عن عشان كورونا اتسمعت كتير .. سر ارتفاع نسب استماع Don’t Stand So Close to Me والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائية قدمتها منصة Spotify أن الفترة من 19 إلى 25 مارس، وهي الفترة التي التزم فيها معظم العالم بالبقاء في المنزل تسبب ذلك في ارتفاع نسب الاستماع إلي أغنية "Don’t Stand So Close to Me" من "The Police" ارتفاعاً في الإستماع بأكثر من 135 ٪ خلال الأسابيع الأخيرة وهي الأغنية التي تعتبر تذكير مهم للحفاظ على مسافة 2 متر من أي شخص خارج أسرتك وهي الفكرة التي تتماشي مع الوضع الذي يعيشه العالم حاليا.
وأشارت الإحصائية إلى زيادة فى الاستماع للأغنية للأسرة والأطفال معا، خاصة إن الموسيقى تساعدة الأطفال على النوم وذلك خلال الأسبوع الماضي.
أغنية "Don’t Stand So Close to Me" من ألبوم Zenyatta Mondatta وطرح في 1980 وهي للمؤلف لموسيقي ستينج.
وتقول كلمات الأغنية
Young teacher the subject
Of schoolgirl fantasy
She wants him so badly
Knows what she wants to be
Inside her there's no room
This girl's an open page
Book marking she's so close now
This girl is half his age
Don't stand so close to me
Her friends are so jealous
You know how bad girls get
Sometimes it's not so easy
To be the teacher's pet
Temptation, frustration
So bad it makes him cry
Wet bus stop, she's waiting
His car is warm and dry
Don't stand so close to me
Loose talk in the classroom
To hurt they try and try
Strong words in the staffroom
The accusations fly
It's no use
He sees her
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