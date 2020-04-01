شكرا لقرائتكم خبر عن رايان رينولدز وبليك ليفلى يتبرعا بـ400 ألف دولار لـ4 مستشفيات بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أسابيع من تبرع نجم هوليوود الشهير رايان رينولدز وزوجته النجمة العالمية بليك ليفلي بمبلغ مليون دولار للتصدي لفيروس كورونا ، حيث قدم بليك و رينولدز تبرعا آخر للمساعدة خلال الأزمة الصحية المستمرة.

فقد اعلن موقع " جاست جيرد " أن ممثلة A Simple Favor البالغة من العمر 32 عام والممثل 6 Underground البالغ من العمر 43 عاما يتبرعا بـ400000 دولار إلى أربعة مستشفيات في نيويورك .

حيث تعد نيويورك هي الولاية الأمريكية التي تمتلك معظم الحالات وسط الأزمة الصحية حاليا ، ولم يعرف الكثيرين أن الزوجين يعيشا هناك.

ووفقا للموقع الشهير أن نجمي هوليوود يعملان علي تشجيع الناس في جميع أنحاء البلاد على مساعدة مجتمعاتهم المحلية والمستشفيات المحلية والعاملين في مجال الرعاية الصحية خلال هذا الوقت.

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يذكر أن موقع variety كشف عن قيمة تبرع رايان رينولدز و زوجته بليك ليفلي لمواجهة فيروس كورونا، حيث نقل الموقع تغريدة رايان التي قال فيها إنه وزوجته تبرعا بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك لاثنين من بنوك الطعام والأعمال الخيرية لمواجهة فيروس كورونا وذلك في منتصف مارس الماضي .