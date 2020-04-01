تعرف على أقصر الزيجات للمشاهير العرب.. على رأس القائمة حليمة بولند!

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كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 11:52 صباحاً - تعد أخبار المشاهير والفنانين العرب من أبرز إهتمامات محبيهم ومعجبيهم، كما أن أخبار زواج المشاهير وطلاقهم هي من أكثر المواضيع تداولاً في الإعلام العربي .ويمتلئ الوسط الفني بالمفاجآت وحالات حب إنتهى بعضها بالزواج، أما بالنسبة لحالات الطلاق بين المشاهير فقد حدث العديد منها خلال فترة قصيرة جداً، لتصبح أقصر زيجات للمشاهير العرب، بحيث أن أحدها لم يدم لأكثر من 15 ساعة.
وعلى رأس القائمة الإعلامية حليمة بولند ، والتي إنفصلت عن زوجها المحامي عبد الرازق العنزي ، بعد زواج دام شهرين فقط.
كذلك طلاق الفنانة مي سليم من الممثل المصري وليد فواز، قبل مرور شهر واحد فقط على زواجهما.
ثالث أقصر الزيجات في الوسط الفني، كان زواج الفنان المصري محمد منير من داليا يوسف، لم يستمر إلا 50 يوماً.
أقصر زيجة من زيجات المشاهير، كانت للممثلة نهلة سلامة والتي تطلّقت من رجل الأعمال مصطفي النجار، بعد 3 ساعات من الزواج، لأسباب لم تعرف حتى الان.
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