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وزير الحج والعمرة يكشف عن موقف المملكة العربية السعودية تجاه موسم الحج القادم

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 11:52 صباحاً - خرج وزير الحج والعمرة ” محمد صالح بنتن ” بتصريحات تليفزيونية لقناة الإخبارية يوم أمس الثلاثاء من داخل الحرم المكي الشريف كشف من خلالها عن مصير موسم الحج القادم في ظل الظروف التي يمر بها العالم بالوقت الحالي مع انتشار المستجد .

فقال محمد صالح بنتن أن المملكة العربية السعودية في كامل استعداداتها لخدمة الحجاج والمعتمرين في جميع الأحوال .

ولكن مع الظروف الحالية ومواجهة جائحة عالمية طلب بنتن من المسلمين في جميع أنحاء العالم التريث في عمل أي عقود لتأدية فريضة الحج حتى تتضح الرؤية لحرص المملكة على صحة وسلامة الجميع .

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كما أكد على أنه تم رد مبالغ رسوم التأشيرات لجميع من حصلوا على تأشيرة عمرة ولم يتمكنوا من القدوم للمملكة بسبب تعليق العمرة للحد من انتشار فيروس كورونا .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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