شاهد.. فيفي عبده بوصلة رقص بالاحمر: “تفاءلوا بالخير تجدوه”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 11:52 صباحاً - يبدو أن الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده قد عادت الى نشاطها من ناحية فيديوهات الرقص التي تحرص على نشرها عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت هذه المرة فيفي عبده ظهرت فيه بفستان احمر مكشوف الكتفين وهي ترقص على انغام اغنية “وعرفنا الهوى في اللمة”.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “‏اسكوزمي بقى .. هاتك ع اللى فاتك .. اتفائلو بالخير .. تجدوه “.

وكانت فيفي عبده قد نشرت قبلها بساعات فيديو اخر ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغنية “بياع الهوى مظلوم” للفنان الراحل محمد عبدالمطلب.